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في إجراء يطال آلاف المسافرين.. شركة سياحية بريطانية تلغي رحلات بحرية عبر هرمز

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في إجراء يطال آلاف المسافرين.. شركة سياحية بريطانية تلغي رحلات بحرية عبر هرمز
Reuters
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اضطر آلاف المسافرين إلى تغيير خططهم إثر قرار الشركة السياحية البريطانية P&O إلغاء رحلات بحرية مقررة إلى الخليج، على خلفية التوتر بين المملكة المتحدة وإيران.

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ونقلت صحيفة "تايمز" البريطانية اليوم الجمعة عن رئيس الشركة، بول لودلو، ذكره أن الشركة قررت إلغاء جميع الحجوزات لرحلات السفينة MV Oceana والتي تستغرق 11 يوما، حسب الجدول الأصلي، مع زيارة البحرين والإمارات وسلطنة عمان.

وأشار لودلو إلى أن شركته تشاورت مع "جهات أجنبية" قبل اتخاذ القرار الذي طال من 15 حتى 18 ألف مسافر.

وقال إن هذا القرار يأتي بسبب تصعيد التوتر الإقليمي، في ظل سلسلة حوادث استهداف الناقلات التجارية في خليج عمان واحتجاز الناقلة البريطانية Stena Impero من قبل السلطات الإيرانية الشهر الماضي.

وأوقفت إيران الناقلة البريطانية بدعوى انتهاكها قوانين الملاحة، وجاء ذلك بعد احتجاز سلطات جبل طارق والمملكة المتحدة الناقلة الإيرانية Grace 1 بدعوى خرقها العقوبات الأوروبية من خلال تصدير النفط إلى سوريا.

وأعلنت بريطانيا مؤخرا عن انضمامها إلى تحالف بحري دولي تعمل الولايات المتحدة على إنشائه لـ"تأمين الملاحة" في مياه الخليج.

المصدر: تايمز

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