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وزير المالية البريطاني: لست خائفا من خروجنا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق

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وزير المالية البريطاني: لست خائفا من خروجنا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق
Reuters /FW1F/Jon Boyle
وزير المالية البريطاني ساجد جاويد
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قال وزير المالية البريطاني، ساجد جاويد، اليوم الجمعة، إنه كان راغبا في اتمام اتفاق معقول مع الاتحاد الأوروبي، ولكن في حالة تعذر ذلك، فإن "بريكست" دون اتفاق أمر لا يخيفه.

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وقال جاويد "إذا ما انتهى بنا المطاف إلى خروج دون اتفاق، فهذا لا يخيفني أبدا، ولا أقلق بشأنه، أعتقد أننا سنكون مستعدين له، وسنتجاوزه"، مضيفا أنه في حالة وقوع هذا السيناريو "فسنخرج منه أقوى، وأكثر صمودا".

ويرى مراقبون أن السيناريو المرجح هو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، فالوقت لا يسمح بفتح باب المفاوضات على اتفاق جديد مع الجانب الأوروبي، فضلا على أنه من المستبعد أن يقدم الاتحاد الأوروبي تنازلات إضافية لبريطانيا في بنود الاتفاق.

من جهته، يصر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، على الخروج من الاتحاد الأوروبي، ولو من دون اتفاق، فيما یتوقع خبراء أن یلجأ نواب محافظون، بالتحالف مع نواب المعارضة، إلى تنظیم تصویت بسحب الثقة من حكومة جونسون.

المصدر: وكالات

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