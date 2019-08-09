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بالفيديو.. دوقة كامبريدج كيت ميدلتون في موقف محرج بسبب ابنتها الأميرة شارلوت

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بالفيديو.. دوقة كامبريدج كيت ميدلتون في موقف محرج بسبب ابنتها الأميرة شارلوت
كيت ميدلتون
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صدمت الأميرة شارلوت المصورين بتصرف غير متوقع لدى حضورها رفقة والدتها دوقة كامبريدج كيت ميدلتون فعاليات كأس المراكب الشراعية في جزيرة "وايت".

ويظهر مقطع فيديو متداول الطفلة البالغة من العمر 4 سنوات والمصنفة الرابعة على ترتيب العرش البريطاني، وهي تخرج لسانها للمصورين حين طلبت منها والدتها أن تحييهم بلباقة، مما صدم كيت وجعلها تدخل في نوبة ضحك، وحاولت إخفاء الأميرة وإبعادها عن الزجاج المطل على المصورين.

وفاز الأمير وليام على زوجته في سباق القوارب الشراعية، لكن لم يستطع أي منهما الحصول على الجائزة الكبرى، حيث فاز فريق وليام على كيت في سباقها الخيري الافتتاحي، وتم استبعاد فريق الدوقة من المسابقة بعد الخسارة.

المصدر: RT

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