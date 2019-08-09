لأول مرة منذ 4 سنوات.. أوكرانيا تسمح لطائرة روسية بالتحليق في أجوائها

في خطوة قد تكون بادرة انفراج محتمل بين الطرفين، سمحت أوكرانيا لطائرة ركاب روسية بالتحليق في مجالها الجوي، لأول مرة منذ أربع سنوات.

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وأعلنت المؤسسة الحكومية الأوكرانية المعنية بتنظيم حركة الطائرات في المجال الجوي للبلاد "أوكر أيرو روح" على صفحتها في "فيسبوك" أمس الخميس أنها سمحت للطائرة من طراز "بوينغ-738" التابعة لشركة "غلوبوس" الروسية والمتوجهة من مدينة باري الإيطالية إلى موسكو، باستخدام المجال الأوكراني "لتفادي حالة طارئة محتملة بسبب الظروف الجوية".

وأكدت المؤسسة الأوكرانية أن تحليق الطائرة في أجواء البلاد استغرق 26 دقيقة، واتخذ القرار استنادا إلى معايير منظمة الطيران المدني الدولية وقرار مجلس سلامة التحليقات التابع لهيئة الطيران الحكومية الأوكرانية المؤرخ في الثاني من ديسمبر 2015.

وفرضت أوكرانيا عام 2015 حظرا على دخول الطائرات التابعة لشركات الطيران الروسية في مجالها الجوي، على خلفية الأزمة السياسية الحادة بين الدولتين، واتخذت روسيا في العام نفسه إجراء مماثلا ضد شركات الطيران الأوكرانية.

المصدر: نوفوفستي