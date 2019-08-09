واشنطن: العقوبات ضد بيونغ يانغ باقية حتى تنفذ شرطنا

أعلن وزير الدفاع الأمريكي، مارك أسبر، أن بلاده عازمة على مواصلة النهج الدبلوماسي مع كوريا الشمالية، لكن واشنطن لن تلغي العقوبات ضد بيونغ يانغ إلى أن تتخلى عن برنامجها النووي.

إقرأ المزيد

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن أسبر اليوم الجمعة قوله: "الولايات المتحدة ترغب في التعامل مع كوريا الشمالية من خلال الدبلوماسية من أجل إحراز تقدم في تنفيذ جميع التزامات بيان سنغافورة المشترك"​​​.

ووفقا لوزير الدفاع الأمريكي، فإن الولايات المتحدة ستسعى إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي، إلى أن تتحول كوريا الشمالية إلى منطقة خالية من الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية، بشكل لا رجعة فيه.

المصدر: سبوتنيك