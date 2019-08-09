نددت بكين بالقواعد الجديدة التي أعلنتها واشنطن، والتي تحظر على عملاق التكنولوجيا "هواوي" وشركات صينية أخرى توقيع عقود في الأسواق الأمريكية، واتهمتها بـ"التعسف في استخدام السلطة".

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وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينغ أمس الأربعاء، إن "تعسف الولايات المتحدة في استخدام السلطة والهادف إلى تشويه سمعة بعض الشركات الصينية وإزاحتها عمدا، يفسد بشكل خطير صورة الولايات المتحدة ومصالحها الخاصة".

وأضافت في بيان: "نقدم دعمنا الشديد للشركات الصينية المعنية لاتخاذ السبل القانونية بهدف حماية حقوقها ومصالحها المشروعة".

وستمنع هذه القواعد المؤقتة أي وكالة اتحادية أمريكية من الحصول على معدات اتصالات أو تكنولوجيا من تلك الشركات الصينية بدءا من 13 أغسطس.

وتواجه "هواوي" أيضا الحظر المفروض على الشركات الأمريكية لبيعها معدات تكنولوجية. ومن المتوقع أن يدخل هذا الحظر حيز التنفيذ في منتصف الشهر الجاري.

وتشمل هذه التدابير الجديدة إلى جانب "هواوي"، شركة "زد تي اي"، وشركة "هيترا" للاتصالات، وشركة هيكفيجن وشركة داهوا.

وأعلنت "هواوي" أنها ستطعن بهذه التدابير أمام المحكمة الأمريكية العليا.

المصدر: أ ف ب