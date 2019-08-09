السلطات الأمريكية تسجن رجل أعمال لبناني لصلته بـ"حزب الله"

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الجمعة، أنه قد صدر حكم بالسجن على رجل أعمال لبناني زعمت أنه ممول مهم لـ"حزب الله" اللبناني.

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وذكرت وزارة العدل أن رجل الأعمال اللبناني، قاسم تاج الدين، "الممول المهم" لحزب الله قد حكم عليه بالسجن خمسة أعوام وبدفع غرامة مالية قيمتها 50 مليون دولار.

وقال مساعد المدعي العام، بريان بنزكوفسكي: "إن الحكم الصادر بحقه وغرامة الـ50 مليون دولار في هذه القضية، ما هما سوى أحدث الأمثلة لجهود وزارة العدل المتواصلة من أجل تعطيل وتفكيك حزب الله والشبكات الداعمة له".

وتاج الدين البالغ الثالثة والستين عاما أقر في شهر ديسمبر الماضي أمام محكمة بالذنب بتهمة الالتفاف على عقوبات تمنعه من التعامل مع شركات أمريكية.

وفي مايو 2009، اعتُبر تاج الدين "ممولا ماليا مهما" لمنظمة "إرهابية" من قبل السلطات الأمريكية، بسبب دعمه لـ"حزب الله" اللبناني الذي تصنفه الولايات المتحدة منظمة إرهابية. وبالتالي منع من التعامل مع أمريكيين، لكنه اتهم لاحقا بأنه واصل إجراء تعاملات مع شركات أمريكية.

وفي مارس 2017 ألقي القبض على تاج الدين في المغرب لدى وصوله للدار البيضاء بناء على طلب السلطات الأمريكية.

المصدر: وكالات