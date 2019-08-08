إيطاليا.. ترجيحات بانفراط عقد حكومة ائتلاف رابطة الشمال وحركة 5 نجوم

قال رئيس الوزراء الإيطالي السابق، رئيس الحزب الديمقراطي المعارض، باولو جينتيلوني، إن الائتلاف بين حزب رابطة الشمال اليمينية وحركة خمس نجوم لم يعد موجودا.

وأضاف جنتيليوني تعليقا على الأزمة الراهنة بين قطبي الائتلاف الحاكم، حزب الرابطة وحركة خمس نجوم، في تغريدة على "تويتر": "حكومة الائتلاف الأصفر-الأخضر لم تعد موجودة. لحسن الحظ لدينا رئيس الجمهورية سيرجو ماتاريلا"، في إشارة إلى شخصية رأس الدولة الكاريزمية.

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وكان الأمين العام للحزب، نيكولا زينغارتي، قد دعا رئيس الوزراء، جوزيبي كونتي، إلى تقديم استقالته إلى رئيس الجمهورية. وقال في تصريحات سابقة: "لقد أظهرت جلسة مجلس الشيوخ (أمس) بوضوح تام أن الحكومة لم تعد لديها أغلبية. إن سكة القطارات (تورينو-ليون) ليس مجرد بنية تحتية أساسية مفيدة لتنمية البلد، لكنها أيضا ابنة اتفاقيات ومعاهدات دولية، لا يمكن أن تفشل حكومة في الحصول على الأغلبية بشأن سياستها الخارجية، وهذه الحكومة لا تملكها".

المصدر: وكالة آكي الإيطالية