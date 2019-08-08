الإمارات تدعو إلى ضبط النفس حول كشمير وتأمل في تجاوز الأزمة

أعربت دولة الإمارات عن قلقها إزاء تطورات الأحداث الأخيرة حول إقليم كشمير المتنازع عليه بين الهند وباكستان، داعية الطرفين إلى ضبط النفس.

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وشدد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، في بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" اليوم الخميس، على ضرورة اتباع الحوار للحفاظ على السلام والأمن والاستقرار في الإقليم والمنطقة بأكلمها.

وأبدى قرقاش ثقة دولة الإمارات بحكمة قيادتي الهند وباكستان وقدرتهما على تجاوز الأزمة الحالية عبر التواصل والحوار البناء، وبعيدا عن التصعيد والمواجهة.

وجاء هذا البيان على خلفية تصعيد التوتر حول كشمير عقب قرار نيودلهي إلغاء الحكم الذاتي الذي كان يتمتع به الإقليم ذو الأغلبية المسلمة، منذ انضمامه إلى الهند عام 1947، واتخاذها إجراءات أمنية مشددة فيه.

المصدر: وام