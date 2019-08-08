واشنطن تحذر من اختراق إيراني لنظام "GPS" في الخليج

حذرت الإدارة البحرية لوزارة النقل الأمريكية سفن الشحن التجارية من تهديدات إيرانية في مضيق هرمز والخليج، بعد أن أبلغت سفن عن اختراق في نظام تحديد المواقع العالمي "GPS" الخاص بها.

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وأفادت الإدارة بوجود تقارير أخرى تتحدث عن "كيانات مجهولة تزعم أنها سفن حربية أمريكية أو تابعة للتحالف الذي تتزعمه الولايات المتحدة لتأمين حركة الملاحة".

وأصدرت القيادة المركزية الأمريكية التي تشرف على العمليات العسكرية في المنطقة بيانا الأربعاء، جاء فيه أن السفن "أبلغت عن حدوث تداخل في نظام تحديد المواقع العالمي GPS... و عمليات تشويش على الاتصالات الأخرى".

وأضاف البيان أن "الولايات المتحدة ما زالت ملتزمة بالعمل مع الحلفاء والشركاء الإقليميين لحماية حرية الملاحة والتدفق الحر للتجارة وحماية السفن والموظفين الأمريكيين في هذه المنطقة".

وقال مسؤول دفاعي أمريكي لـ "CNN"، إن إيران وضعت أجهزة تشويش على "GPS" في جزيرة "أبو موسى" التي تقع بالقرب من مدخل مضيق هرمز.

وأوضح أن إيران وضعت هذه الأجهزة في هذا الموقع من أجل التشويش على الطائرات المدنية وأنظمة الملاحة البحرية، على أمل أن تتجول السفن أو الطائرات عن طريق الخطأ في المياه الإيرانية أو مجالها الجوي، ما يعطي القوات الإيرانية ذريعة للاستيلاء عليها.

وختم المسؤول بالتأكيد على أن التشويش الإيراني ليس له أي تأثير على السفن الحربية والطائرات العسكرية الأمريكية.

المصدر: وكالات