الخارجية الفرنسية تحتفل على طريقتها الخاصة بـ "يوم القطط العالمي"

احتفلت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية بيوم القطط العالمي بطريقتها الخاصة.

ونشرت الوزارة تدوينة على موقع "تويتر" أرادت من خلالها التعريف بالقطة الدبلوماسية "نومي".

ووظفت الخارجية زوجا من القطط، هما نومي ونوي، نسبة لأول ملك لمنطقة بريتاني في فرنسا، من حيث ينحدر وزير الخارجية جان إيف لودريان.

ولجأت المقرات الرسمية للوزارات والإدارات العمومية في فرنسا لتربية القطط لمجابهة غزو الجرذان والفئران.

وكشفت محطة "فرانس إنفو" في العام 2017 عن "توظيف" القطط في وزارة الداخلية الواقعة بساحة بوفو بباريس للتصدي لـ "هجوم القوارض".

وقالت الإذاعة إن الوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان، ووزارة الخارجية، لجأتا لنفس الطريقة للتخلص من هذا "الضيف غير الدبلوماسي" الذي يحتل أروقة المباني الفخمة.

المصدر: RT + "تويتر"