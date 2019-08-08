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مراسل RT نقلا عن مصادر: مصرع 8 مسلحين في اشتباك مع قوات الأمن المصرية قرب قصر الباسل على طريق أسيوط

شاب يحتضن صديقته لحمايتها من وابل رصاص في أوهايو!

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رحب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتصرف شاب تجاه حبيبته خلال حادث إطلاق نار عشوائي وسط مدينة دايتون في ولاية أوهايو الأمريكية.

وتداول نشطاء شريط فيديو للشاب، كامرين كراودر، من مياميسبورغ، الذي أطلقوا عليه لقب "البطل" أثناء هروبه صحبة صديقته، بريتاني دونجي، من براثن الموت نهاية الأسبوع الماضي، خلال حادث إطلاق النار الذي أودى بحياة 9 أشخاص وإصابة 27 آخرين.

وأظهر الفيديو لحظة تعثر الفتاة وسقوطها على الأرض خلال الركض، ليعود لها حبيبها البالغ من العمر 24 عاما، ويرمي بجسده فوقها ويحميها من الرصاصات الطائشة للمسلح الذي واصل إطلاق النار.

المصدر: RT

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