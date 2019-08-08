 
مباشر

باكستان تمنع عرض الأفلام الهندية في البلاد

أخبار العالم

باكستان تمنع عرض الأفلام الهندية في البلاد
Reuters HS/HH
ملصقات أفلام هندية أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m8gl

أكدت مستشارة رئيس الحكومة الباكستانية أن بلادها ستمنع عرض الأفلام الهندية في قاعات السينما، في الوقت الذي يزيد فيه التوتر بين البلدين بسبب النزاع حول إقليم كشمير.

إقرأ المزيد
الخارجية الأمريكية: واشنطن تدعم الحوار المباشر بين الهند وباكستان بخصوص كشمير
الخارجية الأمريكية: واشنطن تدعم الحوار المباشر بين الهند وباكستان بخصوص كشمير

وصرحت المستشارة، فردوس عاشق أعوان، في تغريدة على "تويتر" بأنه "لن يتم عرض أي فيلم سينمائي هندي في دور سينما باكستان. الأعمال الدرامية، والأفلام، والمحتوى الهندي المشابه سيمنع تماما في باكستان".

وطردت باكستان، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، السفير الهندي لديها، مضيفة أنها تعتزم خفض مستوى علاقاتها الدبلوماسية مع نيودلهي وتعليق التبادل التجاري.

وتصاعد التوتر حول كشمير، مطلع العام الجاري، على خلفية تفجير انتحاري أودى بحياة 40 عنصرا من الشرطة الهندية، وخلف أزمة حادة تحولت إلى مواجهة جوية مباشرة بين الهند وباكستان.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الجدة الحديدية.. برازيلية تمارس الرياضة أفضل من الشباب