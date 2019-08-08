وسائل إعلام: قوات الأمن القرغيزية تشن عملية ثانية لاقتحام منزل الرئيس السابق ألمازبيك أتامبايف

أفادت وسائل إعلام محلية بأن قوات الأمن القرغيزية تنفذ حاليا عملية اقتحام ثانية لمنزل رئيس البلاد السابق ألمازبيك أتامبايف، بعد فشل العملية الأولى الليلة الماضية.

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وأوردت قناة "أبريل" التلفزيونية القرغيزية، اليوم الخميس، أن النيران اندلعت في منزل أتامبايف الذي اقتحمت عربة تابعة لقوات الأمن بوابته.

وأضافت القناة أن حولي 6 آلاف من عناصر القوات الأمنية الخاصة يشاركون في الهجوم، وأن حوالي 400 من أنصار الرئيس السابق يرشقونهم بالحجارة.

يتبع..