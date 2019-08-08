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وسائل إعلام: قوات الأمن القرغيزية تشن عملية ثانية لاقتحام منزل الرئيس السابق ألمازبيك أتامبايف

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وسائل إعلام: قوات الأمن القرغيزية تشن عملية ثانية لاقتحام منزل الرئيس السابق ألمازبيك أتامبايف
Sputnik Erkin Sadykov
عناصر الأمن قرب مقر الرئيس القرغيزي السابق، ألمازبيك ألأتامبايف
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أفادت وسائل إعلام محلية بأن قوات الأمن القرغيزية تنفذ حاليا عملية اقتحام ثانية لمنزل رئيس البلاد السابق ألمازبيك أتامبايف، بعد فشل العملية الأولى الليلة الماضية.

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وأوردت قناة "أبريل" التلفزيونية القرغيزية، اليوم الخميس، أن النيران اندلعت في منزل أتامبايف الذي اقتحمت عربة تابعة لقوات الأمن بوابته.

وأضافت القناة أن حولي 6 آلاف من عناصر القوات الأمنية الخاصة يشاركون في الهجوم، وأن حوالي 400 من أنصار الرئيس السابق يرشقونهم بالحجارة.

يتبع..

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