 
مباشر

نتنياهو يتعهد بـ"ضم" كامل الضفة الغربية

أخبار العالم

نتنياهو يتعهد بـ
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m8fv

تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ"ضمان فرض السيادة الإسرائيلية" على كافة أنحاء الضفة الغربية المحتلة، وذلك على خلفية قتل جندي إسرائيلي.

وقال نتنياهو اليوم الخميس، في كلمة ألقاها أثناء حضوره مراسم لوضع حجر الأساس لـ650 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة بيت إيل قرب رام الله، إن هدفه هو "ترسيخ تواجد الشعب اليهودي".

جاء حديث نتنياهو تعقيبا على قتل الجندي المدعو دفير سوريك الذي عثر على جثته مطعونا قرب إحدى المستوطنات في الضفة الغربية.

إقرأ المزيد
الجيش الإسرائيلي يعزز قواته في الضفة الغربية عقب العثور على جثة جندي
الجيش الإسرائيلي يعزز قواته في الضفة الغربية عقب العثور على جثة جندي

وجاءت هذه التصريحات في حين تتواصل في الضفة الغربية عملية عسكرية واسعة النطاق لملاحقة منفذي الهجوم ضد الجندي القتيل.

وسبق أن وعد نتنياهو بفرض سيادة إسرائيل على المستوطنات في الضفة قبيل الانتخابات التي نظمت خلال شهر أبريل الماضي، غير أن فشله في تشكيل ائتلاف حاكم دفع البلاد إلى إعادة التصويت في سبتمبر المقبل.

وجاء ذلك بعد يوم من إدانة الأمم المتحدة وبريطانيا قرار تل أبيب بناء 2.3 ألف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية كخطوة في سبيل "الضم الفعلي" للمنطقة.

المصدر: RT + تايمز أوف إسرائيل

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الجدة الحديدية.. برازيلية تمارس الرياضة أفضل من الشباب