 
مباشر

فرنسا تستقبل المزيد من العائلات الإيزيدية

أخبار العالم

فرنسا تستقبل المزيد من العائلات الإيزيدية
Reuters AS/DH/
إيزيديون عراقيون (أرشيف)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m8fb

أكدت وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية وصول 31 امرأة إيزيدية رفقة أبنائهن إلى فرنسا اليوم الخميس، أين سيتم التكفل بهم.

إقرأ المزيد
ترامب يستقبل
ترامب يستقبل "بطلة الإيزيديين" ويفاجأ بحيازتها جائزة نوبل!

وأكد بيان الوزارة أن "هذه الخطوة دليل على إرادة فرنسا الدائمة في تقديم تسهيلات من أجل استقبال ضحايا العنف العرقي والديني في الشرق الأوسط، بالتنسيق مع السلطات العراقية".

وسبق للسلطات الفرنسية أن استقبلت 16 عائلة إيزيدية في ديسمبر المنصرم، ثم 28 عائلة أخرى خلال شهر مايو الماضي.

وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، تعهد للأسيرة الإيزيدية السابقة، نادية مراد، بأنه سيستقبل مئة عائلة إيزيدية من ضحايا تنظيم "داعش"، وستوفر لهم سلطات البلاد "الحماية، والأمن، والتعليم، إلى جانب المرافقة الاجتماعية والطبية".

المصدر: "لوفيغارو"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا