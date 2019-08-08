وزير الدفاع الإيراني يهاتف 3 من نظرائه الخليجيين

في خطوة هي الأولى منذ تصاعد التوتر في الخليج، أجرى وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي اليوم الخميس، اتصالات هاتفية بنظرائه القطري والكويتي والعماني.

إقرأ المزيد

ونشرت وزارة الدفاع الإيرانية بيانا نقلت فيه عن وزير الدفاع الكويتي قوله "إننا نحترم دور إيران المصيري والمؤثر للحفاظ على أمن المنطقة، وإيران أثبتت حسن جوارها للكويت منذ موقفها من احتلال العراق للكويت".

ونقل بيان "الدفاع الإيرانية" عن وزير الدفاع القطري قوله إنه "لا شك في أن أمن المنطقة ينبغي أن توفره الدول المطلة على ضفتي الخليج، ونعتبر إيران دولة هامة للحفاظ على ضمان أمن الخليج".

أما وزير الدفاع العماني فنقلت عنه وزارة الدفاع الإيرانية تأكيده "ضرورة مشاركة دول المنطقة في الحفاظ على أمن الملاحة في الخليج، واستمرار التنسيق والتعاون المكثف بين إيران وسلطنة عمان وخصوصا على مستوى القوات البحرية الإيرانية والعمانية للحفاظ على أمن مضيق هرمز".

المصدر: RT