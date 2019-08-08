قال قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي اليوم الخميس إن أي حرب على إيران ستشكل تهديدا لأنظمة سياسية في المنطقة.

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وأضاف سلامي في كلمة له اليوم الخميس أمام حشد من قوات الحرس الثوري بمدينة كرمانشاه غرب البلاد، "أي حرب جديدة في المنطقة ستعرض إسرائيل لخطر حقيقي.. جغرافية إيران تشكل خطرا على العدو في أي حرب".

وتابع سلامي، "هناك تحالف من شياطين العالم الصغيرة والكبيرة يمارس الضغوط السياسية والاقتصادية والثقافية والنفسية ويفرض ضغوطا أمنية ورعبا عسكريا ... نخوض حربا عشوائية بكل المقاييس مع القوى الكبرى في العالم.

ولفت سلامي إلى أن واشنطن لا ترغب بالحرب مع إيران، "أمريكا وإسرائيل وحلفاؤهما في المنطقة لا يرغبون بالحرب مع إيران لأنهم يدركون نتيجتها .. لا يمكن تقليص نفوذ إيران في المنطقة حتى لو قررنا ذلك لأنه نفوذ ناتج عن الإيمان، العقيدة .. قدرة إيران في المنطقة جعلت السعودية والإمارات وإسرائيل عاجزة".



وأوضح سلامي أن هناك قوى تشكلت في سوريا ولبنان وفلسطين، وأي حرب على إيران ستجعل إسرائيل أمام تهديد حقيقي ويضعها على طريق الزوال".

المصدر: RT