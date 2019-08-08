الخارجية الإيرانية: نأمل من دول المنطقة التحلي بالحكمة لمنع التدخل الأجنبي المثير للتوتر
الخارجية الإيرانية تدين عقد البحرين مؤتمر الملاحة البحرية
الخارجية الإيرانية: مؤتمر الملاحة البحرية في المنامة استفزازي ومريب
الخارجية الإيرانية: أمن دول المنطقة غير قابل للتجزئة ولا يمكن زعزعة دولة مقابل ضمان دول أخرى
الخارجية الإيرانية: على الحكومة البحرينية ألا تكون أداة لتنفيذ مطالب ومخططات العدو المشترك في المنطقة
الخارجية الإيرانية: نأمل من دول المنطقة العمل بحكمة لمنع التدخل الأجنبي للمنطقة المثير للتوتر
الخارجية الإيرانية: مؤتمر المنامة لأمن الملاحة البحرية إجراء مريب واستفزازي يستهدف إيران
الخارجية الإيرانية: مؤتمر المنامة للملاحة البحرية مزعزع لأمن المنطقة واستقرارها ويمهد لتدخل القوات الأجنبية وإسرائيل في منطقة الخليج
الخارجية الإيرانية: ندعو الحكومة البحرينية إلى التوقف عن اتخاذ إجراءات غير حكيمة واتباع نهج بناء في المنطقة
الخارجية الإيرانية: ندين بشدة كافة الاتهامات الموجهة لإيران في البيانات الأخيرة للخارجية البحرينية
المصدر: RT