الخارجية الإيرانية تدين عقد البحرين مؤتمر الملاحة البحرية

الخارجية الإيرانية: مؤتمر الملاحة البحرية في المنامة استفزازي ومريب

الخارجية الإيرانية: أمن دول المنطقة غير قابل للتجزئة ولا يمكن زعزعة دولة مقابل ضمان دول أخرى

الخارجية الإيرانية: على الحكومة البحرينية ألا تكون أداة لتنفيذ مطالب ومخططات العدو المشترك في المنطقة

الخارجية الإيرانية: نأمل من دول المنطقة العمل بحكمة لمنع التدخل الأجنبي للمنطقة المثير للتوتر

الخارجية الإيرانية: مؤتمر المنامة لأمن الملاحة البحرية إجراء مريب واستفزازي يستهدف إيران

الخارجية الإيرانية: مؤتمر المنامة للملاحة البحرية مزعزع لأمن المنطقة واستقرارها ويمهد لتدخل القوات الأجنبية وإسرائيل في منطقة الخليج

الخارجية الإيرانية: ندعو الحكومة البحرينية إلى التوقف عن اتخاذ إجراءات غير حكيمة واتباع نهج بناء في المنطقة

الخارجية الإيرانية: ندين بشدة كافة الاتهامات الموجهة لإيران في البيانات الأخيرة للخارجية البحرينية

المصدر: RT