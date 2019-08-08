ألمانيا توقف تشغيل مروحيات "تايغر" لخطورتها!

ذكرت مجلة "دير شبيغل" أن القوات المسلحة الألمانية أوقفت تشغيل كل طائرات الهليكوبتر من طراز "تايغر" بعد أن أصدرت مجموعة "يوروكوبتر" الأوروبية تحذيرا متعلقا بسلامة هذه المروحيات.

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وقالت المجلة إن "يوروكوبتر"، وهي وحدة تابعة لشركة إيرباص، حذرت من أن أحد مكونات مروحة الطائرة معرض للتلف، مما قد يؤدي لتحطم الطائرة.

ولقي طيار ألماني حتفه وأصيب آخر في تحطم مروحية من طراز "تايغر" من إنتاج "يوروكوبتر" الشهر الماضي.

المصدر: رويترز