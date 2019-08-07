أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة تدعم إطلاق حوار مباشر بين الهند وباكستان بخصوص إقليم كشمير المتنازع عليه، ودعت الطرفين إلى الهدوء وضبط النفس.

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وجاء في بيان صدر عن الخارجية الأمريكية بهذا الخصوص: "نواصل دعم الحوار المباشر بين الهند وباكستان بشأن كشمير والقضايا الأخرى المثيرة للقلق"، حسب وكالة "رويترز".

وطردت باكستان، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، السفير الهندي لديها، مضيفة أنها تعتزم خفض مستوى علاقاتها الدبلوماسية مع نيودلهي تعليق التبادل التجاري.

وتصاعد التوتر حول كشمير الولاية الهندية الوحيدة التي يشكل المسلمون غالبية سكانها، على خلفية تفجير انتحاري أودى بحياة 40 عنصرا من الشرطة الهندية مطلع العام الجاري، وخلف أزمة حادة تحولت إلى مواجهة جوية مباشرة بين الهند وباكستان.

المصدر: وكالات