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إخلاء مقر صحيفة "يو أس أيه توداي" الأمريكية بعد أنباء عن وجود مسلح بالمبنى

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إخلاء مقر صحيفة
AFP PAUL J. RICHARDS
صورة من الأرشيف
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أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الشرطة قامت بإخلاء مقر صحيفة "يو أس أيه توداي" في بلدية ماكلين بولاية فرجينيا بضواحي العاصمة واشنطن بعد أنباء عن وجود مسلح داخل المبنى.

وذكرت شرطة مقاطعة فيرفاكس، التي تضم البلدية المذكورة، عبر حسابها على "تويتر"، اليوم الأربعاء: "نتعامل مع تقارير عن وجود رجل مسلح داخل مجمع "غانيت"... في ماكلين".

وأكدت الشرطة أن عناصرها يعملون على إخلاء المبنى، ولم يتم العثور على أي دليل على أعمال عنف أو إصابات حتى الآن.

ودعت الشرطة السكان إلى الابتعاد عن تلك المنطقة.

وفي وقت لاحق، أكد قائد الشرطة المحلية أنه لم يكن هناك أي إطلاق للنار داخل المبنى، لكن أفراد الشرطة مستمرون في تفتيشه للتأكد من عدم وجود أي خطر، مشيرا إلى أن العملية ستستغرق عدة ساعات، وأنه سيقدم تفاصيل إضافية في وقت لاحق.

ويأتي ذلك بعد أيام من حادثي إطلاق نار دمويين في ولايتي أوهايو وتكساس، اللذين أسفرا عن مقتل 31 شخصا وإصابة العشرات بجروح.

المصدر: RT، وسائل إعلام امريكية

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