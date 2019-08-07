أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الشرطة قامت بإخلاء مقر صحيفة "يو أس أيه توداي" في بلدية ماكلين بولاية فرجينيا بضواحي العاصمة واشنطن بعد أنباء عن وجود مسلح داخل المبنى.

وذكرت شرطة مقاطعة فيرفاكس، التي تضم البلدية المذكورة، عبر حسابها على "تويتر"، اليوم الأربعاء: "نتعامل مع تقارير عن وجود رجل مسلح داخل مجمع "غانيت"... في ماكلين".

We are responding to reports of a man with weapon at the Gannett Building located at 7950 Jones Branch Drive in McLean. Please avoid the area, updates to follow #FCPDpic.twitter.com/cwz3c9wdUx — Fairfax County Police (@FairfaxCountyPD) August 7, 2019

وأكدت الشرطة أن عناصرها يعملون على إخلاء المبنى، ولم يتم العثور على أي دليل على أعمال عنف أو إصابات حتى الآن.

UPDATE: We are working to investigate this reported threat. Officers are currently working to clear the building. At this time, we have found no evidence of any acts of violence or injuries. #FCPD#FairfaxCountypic.twitter.com/CbCfsO2etj — Fairfax County Police (@FairfaxCountyPD) August 7, 2019

ودعت الشرطة السكان إلى الابتعاد عن تلك المنطقة.

We have evacuated the @USATODAY headquarters in McLean, Virginia, after reports of someone who may have had a weapon in the building. pic.twitter.com/EF8DJQCqsN — Nathan Bomey (@NathanBomey) August 7, 2019

وفي وقت لاحق، أكد قائد الشرطة المحلية أنه لم يكن هناك أي إطلاق للنار داخل المبنى، لكن أفراد الشرطة مستمرون في تفتيشه للتأكد من عدم وجود أي خطر، مشيرا إلى أن العملية ستستغرق عدة ساعات، وأنه سيقدم تفاصيل إضافية في وقت لاحق.

We were told to evacuate because there was an emergency in the building. pic.twitter.com/M2I8yACrIk — Alex Ptachick (@alexptachick) August 7, 2019

ويأتي ذلك بعد أيام من حادثي إطلاق نار دمويين في ولايتي أوهايو وتكساس، اللذين أسفرا عن مقتل 31 شخصا وإصابة العشرات بجروح.

المصدر: RT، وسائل إعلام امريكية