الشرطة البريطانية: لا نملك أدلة تدين السلطات الروسية في قضية سكريبال

أعلنت الشرطة البريطانية أنها لا تملك أدلة تدين السلطات الروسية فيما يتعلق بقضية تسميم ضابط المخابرات الروسية والعميل البريطاني السابق سيرغي سكريبال وابنته في سالزبوري عام 2018.

ونقلت صحيفة الغارديان عن مدير سكوتلاند يارد، نيل باسو قوله: "نحن الشرطة، بحاجة إلى العمل مع الأدلة. كان هناك العديد من التكهنات حول من هو المسؤول (في قضية سكريبال)، ومن الذي أصدر الأوامر. كل هذا كان بناء على تقديرات خبراء في الشأن الروسي. أنا (كشرطي) بحاجة إلى أدلة (لتقديم اتهام)".

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وأشار باسو إلى أن القضايا التي ينطوي عليها توجيه اتهامات بشأن الهجوم معقدة، مضيفا: "عليك أن تثبت (مسألة) التورط بشكل مباشر".

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وقد أكدت الشرطة البريطانية في مارس الماضي، مواصلة التحقيق في قضية سكريبال، مشيرة إلى أن "هناك أجزاء من الصورة"، والتي مازالت لندن تعمل على "تجميعها".

وذكرت السفارة الروسية في 2 أغسطس، أنها أرسلت مذكرة جديدة إلى وزارة الخارجية البريطانية تطالب بالرد على طلبات الاطلاع على سير التحقيق في القضية.

المصدر: وكالات