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دراجة نارية تتسبب في ذعر كبير بأشهر ساحات نيويورك (فيديو)

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دراجة نارية تتسبب في ذعر كبير بأشهر ساحات نيويورك (فيديو)
Screenshot/ Twitter
ساحة التايمز
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تسبب الصوت الصاخب الصادر عن محرك دراجة نارية في حالة ذعر كبيرة بين رواد ميدان "التايمز" في نيويورك، ليلة أمس، بعد أن ظن المشاة أنه صوت إطلاق نار.

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وانتشر الذعر بسرعة بين الحاضرين، خاصة وأن الواقعة جاءت في الوقت الذي تعيش فيه الولايات المتحدة حدادا بعد مجزرتي "إل باسو" في تكساس، و"دايتون" في أوهايو.

وحسب تصريحات نقلها موقع CBS New York عن شهود عيان، فإن العديد من المشاة كانوا يصيحون "مطلق نار"، مما دفع بالناس إلى الفرار والاحتماء داخل المحلات المجاورة.

المصدر: "تويتر"

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