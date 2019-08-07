ترامب: نتباحث مع سيئول لزيادة مدفوعاتها مقابل تأمين حمايتنا لها من بيونغ يانغ

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء إن الولايات المتحدة تتباحث مع كوريا الجنوبية لزيادة مدفوعاتها مقابل تأمين الحماية لها من كوريا الشمالية.

...Talks have begun to further increase payments to the United States. South Korea is a very wealthy nation that now feels an obligation to contribute to the military defense provided by the United States of America. The relationship between the two countries is a very good one! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 7, 2019

ولفت ترامب إلى أن المحادثات التي انطلقت مع كوريا الجنوبية تهدف إلى دفع المزيد مقابل تأمين الحماية من قبل القوات الأمريكية من أي تهديد كوري شمالي.

وقال ترامب على موقع "تويتر" إن "المحادثات بدأت حول زيادة المدفوعات للولايات المتحدة. كوريا الجنوبية دولة ثرية للغاية وتشعر الآن بضرورة الإسهام بقسط في الدفاع العسكري الذي تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية".

يتبع..