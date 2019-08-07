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ترامب: نتباحث مع سيئول لزيادة مدفوعاتها مقابل تأمين حمايتنا لها من بيونغ يانغ

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ترامب: نتباحث مع سيئول لزيادة مدفوعاتها مقابل تأمين حمايتنا لها من بيونغ يانغ
Reuters YURI GRIPAS
الرئيس الأمريكي دونالد- أرشيف
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء إن الولايات المتحدة تتباحث مع كوريا الجنوبية لزيادة مدفوعاتها مقابل تأمين الحماية لها من كوريا الشمالية.

ولفت ترامب إلى أن المحادثات التي انطلقت مع كوريا الجنوبية تهدف إلى دفع المزيد مقابل تأمين الحماية من قبل القوات الأمريكية من أي تهديد كوري شمالي.

وقال ترامب على موقع "تويتر" إن "المحادثات بدأت حول زيادة المدفوعات للولايات المتحدة. كوريا الجنوبية دولة ثرية للغاية وتشعر الآن بضرورة الإسهام بقسط في الدفاع العسكري الذي تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية".

يتبع..

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