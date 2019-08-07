كييف تعترف بإصابة طائرة أوكرانية في مصراته وجرح قبطانها

أكدت وزارة الخارجية الأوكرانية نبأ إصابة طائرة شحن أوكرانية في مطار قاعدة مصراتة الجوية في ليبيا بقصف صاروخي، أدى لتضرر ذيلها وإصابة بعض أفراد طاقمها بجروح طفيفة.

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ونقلت وكالة "إنترفاكس" عن الخارجية الأوكرانية قولها إنه بالاستناد إلى معلومات دائرة الطيران الحكومية في أوكرانيا، تعرضت طائرة أوكرانية في 5 أغسطس الجاري لهجوم صاروخي أثناء تفريغ حمولتها في مصراتة مما أسفر عن إلحاق أضرار فيها.

وأضافت: "نتيجة للهجوم، تم تدمير ذيل الطائرة، وأصيب طاقمها بجروح طفيفة، ودمرت وثائق سفر قبطانها. وتم نقل الطاقم بالكامل إلى مكان آمن".

وذكر الدبلوماسيون الأوكرانيون أن الطائرة كانت تقوم برحلة لنقل شحنات إنسانية لتلبية احتياجات جمعية الهلال الأحمر الليبي وأن لديها جميع التصاريح اللازمة لذلك.

وكانت وكالة "بلومبرغ" قد نقلت عن بيان "للجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر، أن قواته دمرت طائرة "إيل 76" في قاعدة مصراتة الجوية وهي تحمل شحنة من الأسلحة.

يذكر أن سلاح الجو التابع لحكومة الوفاق الوطني كان قد دمر بغارة نفذت في 26 يوليو الماضي طائرتي شحن تابعتين لشركة خاصة أوكرانية على مهبط قاعدة الجفرة الجوية التابعة لقوات حفتر في منطقة الجفرة وسط الصحراء الليبية.

وإثر ذلك، شنت طائرات "الجيش الوطني" غارات استهدفت الكلية الجوية في مصراتة لأول مرة.

ويقول تقرير نشر على بوابات تدعم "الجيش الوطني الليبي" إن جيش حفتر حذر "الدول الأجنبية" من تزويد خصومهم بالأسلحة.

المصدر: "إنترفاكس"