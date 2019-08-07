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انفجار في مقر وكالة الضرائب في كوبنهاغن

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انفجار في مقر وكالة الضرائب في كوبنهاغن
Reuters RITZAU SCANPIX
انفجار مجهول في وكالة الضرائب في كوبنهاغن
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هز انفجار قوي العاصمة الدنماركية كوبنهاغن من دون أن يتضح السبب حتى الساعة.

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وقالت الشرطة الدنماركية على موقع "تويتر" إن انفجارا قويا هز مقر وكالة الضرائب في كوبنهاغن في ساعة متأخرة من يوم الثلاثاء"، دون أن تقدم المزيد من التفاصيل.

وأدى الانفجار، وفق ما أفادت وكالة "رويترز"، إلى توقف القطارات في منطقة نوردهافن التي تقع إلى الشمال مباشرة من وسط كوبنهاغن.

وقالت الشرطة لوسائل الإعلام إن "شخصين كانا داخل مبنى وكالة الضرائب لكن أحدا منهما لم يصب بسوء".

المصدر:" رويترز"

 

 

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