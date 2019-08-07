اليابان: آبي لم يناقش مع إسبر التحالف البحري المقترح بالشرق الأوسط

أكدت الحكومة اليابانية اليوم الأربعاء، أن رئيس الحكومة شينزو آبي، لم يناقش مع وزير الدفاع الأمريكي التحالف البحري المقترح بالشرق الأوسط.

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وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا، إن رئيس الوزراء آبي، ووزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر لم يجريا أي حديث بشأن التحالف البحري الذي اقترحت الولايات المتحدة الأمريكية تشكيله في الشرق الأوسط.

وأضاف المتحدث أن آبي وإسبر أكدا أن البلدين سيعملان من أجل السلام والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، علاوة على تعزيز التحالف بين الولايات المتحدة واليابان.

والتقى سوجا بشكل منفصل مع إسبر ولم يناقشا أيضا مسألة التحالف البحري في الشرق الأوسط، وفق ما أفادت "رويترز".

وكان سفير الصين في الإمارات أشار أمس إلى إمكانية أن ترافق سفن حربية صينية السفن التجارية الصينية في مضيق هرمز من دون الإشارة إلى التحالف الأمريكي، في وقت أكدت فيه بريطانيا أنها ستشارك في المهمة البحرية في الخليج بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.

أما ألمانيا وإسبانيا، فقد أعلنتا رفضها المشاركة في المقترح الأمريكي الذي يهدف إلى تأمين الملاحة في مياه الخليج، وحماية ناقلات النفط وخاصة في مضيقي هرمز وباب المندب.

المصدر: "رويترز"