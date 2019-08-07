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أزمة قلبية تنهي حياة وزيرة الخارجية الهندية السابقة سوشما سواراج

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أزمة قلبية تنهي حياة وزيرة الخارجية الهندية السابقة سوشما سواراج
Globallookpress
وزيرة الخارجية الهندية السابقة سوشما سواراج
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أنهت أزمة قلبية حياة وزيرة الخارجية الهندية السابقة سوشما سواراج، إحدى أكثر الشخصيات السياسية النسائية شهرة في بلادها، بحسبما أعلن رئيس الوزراء ناريندرا مودي الأربعاء.

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وتعرضت سواراج لانتكاسة صحية، لكنها تولت مهام وزارة الخارجية لخمس سنوات، إلى أن عين مودي مكانها س. جيشنكار في تعديل حكومي في مايو الماضي.

وكتب مودي ينعى وزيرة خارجيته السابقة على "تويتر": "فصل مجيد في السياسة الهندية قد طوي".

وأضاف "الهند حزينة على وفاة زعيمة بارزة كرست حياتها للخدمة العامة وتحسين حياة الفقراء. سوشما سواراج جي كانت شخصا استثنائيا ومصدر إلهام".

وذكرت وكالة "برس تراست أوف إنديا"، أن سواراج (67 عاما) توفيت في معهد العلوم الطبية لعموم الهند في ساعة متأخرة الثلاثاء إثر أزمة قلبية.

وخضعت سواراج في عام 2016 لعملية زرع كلية، وهي من أبرز القياديات في حزب بهاراتيا جاناتا بزعامة مودي.

المصدر:"أ ف ب"

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