مقتل اثنين من الحرس الثوري الإيراني وإصابة ثالث في اشتباك مع جماعة مسلحة على حدود تركيا

أفاد مراسلنا بمقتل اثنين من الحرس الثوري الإيراني وإصابة عنصر ثالث باشتباك مع جماعة مسلحة في مدينة ماكو المحاذية لتركيا شمال غرب إيران.

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وقال حاكم مدينة ماكو، حسن عباسي لوكالة "مهر" الإيرانية، إن "عنصرين من الحرس الثوري قتلا خلال اشتباك مع جماعة انفصالية إرهابية في المناطق الحدودية الوعرة".

وشهدت مدينة ماكو أمس الثلاثاء توقيع مذكرة تفاهم ثنائية بين تركيا وإيران تنص على توسيع التعاون الحدودي، وفق ما أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وأكد الجانبان الإيراني والتركي خلال مراسم توقيع الاتفاق، ضرورة احترام أسس الجوار، وتعزيز الأمن في المناطق الحدودية المشتركة بين البلدين.

المصدر: RT