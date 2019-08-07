 
مباشر

اشتباكات بين قوات الأمن ومسلحين قرب مطار كابل

أخبار العالم

اشتباكات بين قوات الأمن ومسلحين قرب مطار كابل
Reuters MOHAMMAD ISMAIL
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m874

وقعت اشتباكات بين قوات الأمن الأفغانية وعصابة إرهابية قرب مطار كابل في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، وسط أنباء عن احتمال سقوط ضحايا في الاعتداء.

ونقلت وكالة "شينخوا" عن مصدر رفض الكشف عن هويته، أن "قوات العمليات الخاصة الأفغانية شنت غارة لتعقب شبكة إرهابية تابعة لتنظيم "داعش" في حي قصبة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء. وخلال هذه المهمة، تعرضت قوات الأمن لنيران معادية واشتبكت مع الإرهابيين".

كما وقع انفجاران على الأقل خلال تبادل إطلاق النار الذي استمر لساعات حسب أحد شهود العيان، ولم ترد تقارير عن سقوط ضحايا.

وأضاف المصدر أن الإرهابيين المستهدفين مسؤولون عن سلسلة من التفجيرات، بما فيها تفجير على جانب الطريق أسفر عن مقتل خمسة عناصر من قوات مكافحة المخدرات مساء الثلاثاء شمالي كابل.

المصدر: "شينخوا"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بعد هجومي أوهايو وتكساس.. ترامب يقع في خطأ جغرافي وبايدن لا يفرق بين ولايات بلاده!