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احتجاجات ضد رئيس هندوراس بعد مزاعم عن صلته بعصابات المخدرات

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احتجاجات ضد رئيس هندوراس بعد مزاعم عن صلته بعصابات المخدرات
Reuters JORGE CABRERA
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نزل آلاف المحتجين إلى شوارع تيغوسيغالبا عاصمة هندوراس أمس الثلاثاء مطالبين الرئيس خوان أورلاندو هرنانديز بالتنحي على خلفية الاتهامات الموجهة له بالتواطؤ مع عصابات المخدرات.

وحسب مسؤولين هندوراسيين، فإن المحتجين أشعلوا النار في مكاتب ثلاث شركات على الأقل في المدينة بعدما تحولت المظاهرات إلى أعمال عنف.

واشتبكت شرطة مكافحة الشغب مع المتظاهرين أثناء محاولة تفريقهم بالغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه، وهاجم المحتجون الشرطة بالعصي والحجارة، وقال مسؤول في الصليب الأحمر إن خمسة أشخاص عولجوا من الإصابات.

وتم نشر وثيقة قضائية قبل عدة أيام زعم فيها ممثلو ادعاء أمريكيون أن حملة هرنانديز لانتخابات الرئاسة عام 2013 حصلت على تمويل يقدر بـ1,5 مليون دولار من مهربي المخدرات.

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ورفض هرنانديز تلك الادعاءات معتبرا أنه ضحية حملة تشويه من جانب عصابات المخدرات التي استهدفها، كما اتهم خصوما سياسيين بالتآمر مع رجال العصابات لتشويه صورته.

ونظم أنصار هيرنانديز أيضا مظاهرات تأييدا له قرب القصر الرئاسي في العاصمة.

ويواجه هرنانديز حليف الولايات المتحدة، ضغوطا متزايدة منذ القبض على شقيقه الأصغر توني في ميامي في نوفمبر الماضي بتهم متعلقة بتهريب المخدرات.

المصدر: "رويترز"

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