إيران تدعو غوتيريش للتحرك ضد واشنطن بعد فرض عقوبات على ظريف

دعت طهران الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى التحرك ردا على فرض الولايات المتحدة عقوبات على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.

ووجه المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بهذا الصدد، اتهم فيها الولايات المتحدة بـانتهاك المبادئ الأساسية للقانون الدولي بشكل سافر.

وأشار إلى أن "إجبار الدول على الالتزام بالمطالب غير الشرعية للولايات المتحدة يقوض التعددية التي تقوم على أساسها العلاقات الدولية، ويشكل سابقة خطيرة".

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ودعا الدبلوماسي الإيراني غوتيريش للعب "دور فعال في الحفاظ على سلامة الأمم المتحدة طبقا لمسؤولياته في مواجهة هذا التوجه الخطير".

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت فرض عقوبات على ظريف تتضمن تجميد أصوله في الولايات المتحدة، وتقييد تنقله داخل الأراضي الأمريكية.

ونفى ظريف وجود أي ممتلكات له في الولايات المتحدة، واعتبر العقوبات ضده دليلا على عدم رغبة واشنطن بالحوار.

المصدر: رويترز