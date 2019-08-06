اتهم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، شركة "غوغل" بالعمل ضده سرا، وذلك مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة. ولكن غوغل، رفضت هذه التهمة جملة وتفصيلا.

وقال متحدث باسم غوغل، لوكالة فرانس برس: "تحوير نتائج بحث لأهداف سياسية لا يمكن إلا أن يضر بعملنا، وهو يتعارض مع المهمة التي نقوم بها، وهي تقديم مضمون مفيد إلى كل المستخدمين".

وفي تغريدة على تويتر، قال ترامب، إنه استقبل قبل فترة سوندار بيشار رئيس مجموعة غوغل، في البيت الابيض الذي قال أمامه، "إنه لا ينوي التدخل بشكل غير شرعي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة عام 2020 رغم كل ما يقال عكس ذلك".

.@sundarpichai of Google was in the Oval Office working very hard to explain how much he liked me, what a great job the Administration is doing, that Google was not involved with China’s military, that they didn’t help Crooked Hillary over me in the 2016 Election, & that they... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 августа 2019 г.

وسبق لشبكة فوكس نيوز، المقربة من الرئيس الأمريكي، أن نقلت هذه الاتهامات، التي قدمها مهندس عمل سابقا لدى غوغل، وزعم فيها بأن الشركة العملاقة، "تريد التأكد من أن ترامب سيهزم في انتخابات العام 2020"، وهو ما صدقه ترامب مباشرة.

...in 2020.” Lou Dobbs stated that this is a fraud on the American public. @peterschweizer stated with certainty that they suppressed negative stories on Hillary Clinton, and boosted negative stories on Donald Trump. All very illegal. We are watching Google very closely! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 августа 2019 г.

واستشهد ترامب كذلك، بكلام لصحفي، قال إن غوغل سحبت عام 2016 ، مقالات ضد هيلاري كلينتون من محرك بحثها، في حين أبرزت مقالات أخرى مسيئة لترامب.

وأضاف ترامب في تغريدة اليوم: "كل هذا غير شرعي. ونحن نراقب غوغل من كثب".

ولكن غوغل كذبت كلمات، مهندسها السابق ووصفتها "بأنها عارية عن الصحة تماما".

المصدر: afp