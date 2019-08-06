أنباء عن استقالة السفير الأمريكي لدى موسكو جون هانتسمان

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن السفير الأمريكي لدى روسيا جون هانتسمان يعتزم الاستقالة من منصبه من أجل الترشح لمنصب محافظ ولاية يوتا التي كان محافظا لها في وقت سابق.

وقال هانتسمان في رسالة إلى الرئيس دونالد ترامب، نقلتها صحيفة "سولت ليك تريبيون"، إن "الجنسية الأمريكية هي امتياز، وأعتقد أن المسؤولية الأساسية المتعلقة بالعودة هي خدمة الوطن".

Jon Huntsman, the US Ambassador to Russia, is resigning effective October 3.



Huntsman previously served as the Ambassador to China under President Obama and the Governor of Utah.



It’s likely that Huntsman will run for Governor of Utah again. pic.twitter.com/h9ETy4XHJB — Yashar Ali 🐘 (@yashar) August 6, 2019

وتشير التقارير الإعلامية إلى أن هانتسمان يدرس الترشح لانتخابات محافظ ولاية يوتا عام 2020.

ومن المتوقع أن يترك هانتسمان منصبه يوم 3 أكتوبر المقبل.

يذكر أن هانتسمان (59 عاما) كان يشغل محافظ ولاية يوتا خلال الفترة من 2005 إلى 2009، وتم انتخابه لهذا المنصب مرتين في 2004 و2008. وترك هانتسمان منصب المحافظ مبكرا خلال ولايته الثانية، حيث تم تعيينه سفيرا للولايات المتحدة لدى الصين.

وفي أكتوبر 2017 تولى جون هانتسمان منصب السفير الأمريكي لدى روسيا، وذلك في فترة تردي العلاقات بين موسكو وواشنطن على خلفية العقوبات الأمريكية على روسيا ومصادرة ممتلكات دبلوماسية روسية وإغلاق القنصلية الروسية في سياتل وطرد دبلوماسيين وغيرها من الخطوات التي ردت موسكو على بعضها بالمثل.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية