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الخارجية الروسية تستدعي السفير الياباني بعد احتجاج طوكيو على "تحركات موسكو في جزر الكوريل"

الخارجية الروسية تستدعي السفير الياباني بعد احتجاج طوكيو على "تحركات موسكو في جزر الكوريل"

أخبار العالم

الخارجية الروسية تستدعي السفير الياباني بعد احتجاج طوكيو على
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استدعت وزارة الخارجية الروسية السفير الياباني لدى موسكو، تويوهيسا كودزوكي، على خلفية تصريحات عبرت فيها طوكيو عن احتجاجها على نشاطات روسيا في جزر الكوريل الجنوبية.

وكان رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف زار الجمعة جزيرة إيتوروب، وهي واحدة من جزر الكوريل الأربع، فعلقت طوكيو على ذلك بالقول إن هذه الزيارة "تؤجج مشاعر المواطنين اليابانيين وهو أمر مؤسف للغاية".

يتبع..

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