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الصين ربما ترافق سفنها في الخليج بموجب مقترح أمريكي

الصين ربما ترافق سفنها في الخليج بموجب مقترح أمريكي

أخبار العالم

الصين ربما ترافق سفنها في الخليج بموجب مقترح أمريكي
Reuters Pring Samrang
سفينة حربية صينية- أرشيف
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قال سفير الصين في دولة الإمارات إن البحرية الصينية قد ترافق السفن التجارية الصينية في مياه الخليج بموجب مقترح أمريكي.

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وأضاف السفير ني جيان اليوم الثلاثاء، أن بلاده ربما ترافق سفنا تجارية صينية في مياه الخليج بموجب مقترح أمريكي بشأن تحالف بحري لتأمين طرق الشحن في أعقاب هجمات على ناقلات.

وقال لـ"رويترز" إنه "إذ حدث وكان هناك وضع غير آمن للغاية فسندرس مرافقة بحريتنا لسفننا التجارية"، مضيفا أن "بكين تدرس المقترح الأمريكي بشأن ترتيبات المرافقة في الخليج".

وتضغط واشنطن على دول أخرى للانضمام لتحالف أمني بحري، في وقت يشتد فيه التوتر مع إيران التي تحملها الولايات المتحدة مسؤولية انفجارات في ناقلات قرب مضيق هرمز، وهو ما تنفيه طهران.

المصدر: "رويترز"

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