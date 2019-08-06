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مقتل ضابط وإصابة مدنيين إثر تفجير استهدف عربة شرطة في خوست شرقي افغانستان

أخبار العالم

مقتل ضابط وإصابة مدنيين إثر تفجير استهدف عربة شرطة في خوست شرقي افغانستان
Reuters
تفجير سيارة في افغانستان - ارشيف
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قتل ضابط في الشرطة الأفغانية، وأصيب مدنيان، جراء تفجير عبوة ناسفة استهدفت عربة تابعة للشرطة، اليوم الثلاثاء، في مدينة خوست شرقي البلاد.

وقال حيدر عديل المتحدث باسم الشرطة المحلية، إن القتيل من عناصر شرطة الحدود. ولم يقدم عديل، أي تفاصيل أخرى عن الهجوم، لكنه أكد أن السلطات باشرت التحقيق في ملابسات الحادث، الذي لم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عنه.  

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وشهدت أفغانستان، في الفترة الأخيرة، هجمات متزايدة من حركة "طالبان" وكذلك من تنظيم "داعش" والفصائل الموالية له.

ويستخدم هؤلاء القنابل المزروعة على الطرق لاستهداف المسؤولين الحكوميين وقوات الأمن الأفغانية، لكن  الهجمات تسفر في أحيان كثيرة عن مقتل وجرح الكثير من المدنيين.  

المصدر:  شينخوا

 

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