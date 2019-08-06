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مسنة أمريكية تمنع وقوع مذبحة جماعية في تكساس

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مسنة أمريكية تمنع وقوع مذبحة جماعية في تكساس
Reuters
الشرطة الامريكية - ارشيف
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تمكنت سيدة كبيرة في السن، من منع حدوث مذبحة جماعية في تكساس بالولايات المتحدة.

وقالت صحيفة "USA Today"، إن المدعو ويليام باتريك ويليامز، البالغ من العمر 19 عاما، أبلغ جدته بأنه اشترى بندقية آلية من طراز "AK-47"، وأنه يعتزم إطلاق النار في فندق محلي، لكي "يساعده رجال الشرطة على الانتحار".

أصاب الفزع، السيدة العجوز، ولكنها تمكنت من إقناع حفيدها، بالسماح لها بنقله إلى المستشفى.

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وبعد التبليغ قام رجال الشرطة بتفتيش الغرفة المحجوزة من قبل وليامز، وعثروا فيها على بندقية كلاشينكوف هجومية و 17 مخزنا.

في البداية، تم إدخال الشاب إلى المستشفى، ليتم لاحقا اعتقاله على خلفية تقديمه معلومات زائفة عن شراء السلاح، ويواجه الآن عقوبة، قد تصل إلى السجن خمس سنوات. 

المصدر: نوفوستي

 

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