كشفت إيران النقاب اليوم الثلاثاء عن قنابل متطورة ذكية مصنعة محليا، وذلك مناسبة يوم "الصناعات الدفاعية".

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والقنابل التي أزيح الستار عنها بحضور وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي، هي قنابل "ياسين" و"بالابان" المتطورة والموجهة بالغة الدقة من الجيل الجديد لسلسلة "قائم"، وقد تم تصنيعها من قبل خبراء منظمات الصناعات الدفاعية والإلكترونية في وزارة الدفاع الإيرانية.

وكشف وزير الدفاع الإيراني عن بعض خصائص القنابل الجديدة، وقال إن قنبلة "بالابان" تعمل بمنظومة توجيه مبنية على INS&GPS لزيادة الدقة، وهي ذات أجنحة قابلة للطي لزيادة مداها، ويتم تركيبها على مقاتلة "كرّار".

وحول خصائص قنبلة "ياسين" قال حاتمي، إن هذه القنبلة الموجهة بعيدة المدى، يمكن إطلاقها من مسافة 50 كم، وتوجيهها نحو الهدف لتصيبه بدقة عالية، كما يمكن استخدامها في جميع الظروف المناخية، وفي الليل والنهار، ويمكن نصبها على طائرات مقاتلة أو مسيرة، حيث أنها قادرة على إنجاز العمليات في المديات القصيرة والبعيدة.

وأكد حاتمي أن وزارة الدفاع "لن تتوانى لحظة واحدة عن حماية البلاد رغم خبث ودسائس الشيطان الأكبر".

المصدر: "فارس"