السجن 20 عاما لمؤيد لترامب أرسل طرودا مفخخة للديمقراطيين

حكم على مؤيد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالسجن 20 عاما بعد إدانته بتهمة إرسال طرود بريدية مفخخة لشخصيات ديمقراطية بارزة، بينها سلف ترامب باراك أوباما ومنافسته هيلاري كلينتون.

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والمدان سيزار سايوك مسجّل ناخبا في الحزب الجمهوري ولديه تاريخ إجرامي وكان يقيم في شاحنة مغطاة بملصقات مؤيدة لترامب ومعادية للديمقراطيين عندما اعتقل في بلانتيشن بولاية فلوريدا.

وأججت قضيته النقاش حول التطرف خلال عهد ترامب الذي تصاعد في نهاية الأسبوع الماضي مع عمليتي إطلاق النار في تكساس وأوهايو اللتين أسفرتا عن 31 قتيلا وعشرات الجرحى.

وكان سايوك (57 عاما) قد أقر في مارس الماضي بـ65 تهمة تتعلق بإرسال 16 طردا مفخخة من مكتب بريد في فلوريدا إلى شخصيات ديمقراطية بارزة ومكاتب "سي.إن.إن" في مانهاتن.

واعترف بتحضير العبوات من مواد مثل أنابيب بلاستيك وجهاز توقيت رقمي مربوط بأسلاك كهربائية ومفرقعات نارية وشظايا زجاج.

وقرأ أمام المحكمة بيانا قال فيه إنه "يشعر بأسف كبير لما فعله" وأضاف: "سأعتذر للضحايا طيلة حياتي".

وبين الشخصيات المستهدفة بطرود سايوك، الملياردير جورج سوروس، ووزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، والرئيس السابق باراك أوباما، ونائب الرئيس السابق جو بايدن، والممثل روبرت دي نيرو والعديد من النواب الديمقراطيين بينهم كوري بوكر، وكمالا هاريس المرشحان للانتخابات الرئاسية.

ولم تنفجر أي من الطرود كما لم تصل إلى العناوين المقصودة وشككت السلطات في خطرها الفعلي.

المصدر: "أ ف ب"