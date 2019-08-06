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وزير الدفاع الأمريكي: أي عملية عسكرية تركية شمال سوريا لن تكون مقبولة

تركيا تعلن تصفية 7 من "العمال الكردستاني" شمالي العراق

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تركيا تعلن تصفية 7 من
Reuters Umit Bektas
مقاتلة تركية- أرشيف
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أعلن الجيش التركي اليوم الثلاثاء، عن تحييد 7 من عناصر حزب "العمال الكردستاني" الذي تصنفه أنقرة "إرهابيا"، وذلك بغارات جوية نفذتها مقاتلاته شمالي العراق.

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وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان نشرته على "تويتر" إن الغارات استهدفت أوكار منظمة "بي كا كا" في منطقة غارا في إطار عملية "المخلب" الجارية ضد الإرهابيين في المنطقة.

وكانت القوات التركية قد أطلقت في 27 مايو الماضي عملية "المخلب" في منطقة هاكورك داخل الأراضي العراقية، بهدف "القضاء بشكل كامل على خطر الإرهاب الذي يهدد البلاد".

المصدر: "الأناضول"

 

 

 

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