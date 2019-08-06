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بكين تطلق تحذيرا "صاروخيا" لليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا

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بكين تطلق تحذيرا
Reuters
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حذرت الصين اليوم الثلاثاء اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا من مخاطر نشر صواريخ أمريكية على أراضيها.

وقال المدير العام لمراقبة الأسلحة في الخارجية الصينية فو كونغ خلال مؤتمر صحفي في بكين: "ندعو الدول المجاورة إلى توخي الحذر وعدم السماح بنشر الصواريخ الأمريكية على أراضيها، لأن هذا لن يصب في مصلحة أمنها القومي".

وأضاف: "هذه إشارة بالغة الأهمية أريد إرسالها لشعبي اليابان وكوريا الجنوبية وهذا ينطبق أيضا على دول أخرى، كأستراليا".

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كما حذر المسؤول الصيني الولايات المتحدة من مغبة نشر صواريخ أرضية متوسطة المدى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وكان وزير الدفاع الأمريكي الجديد مارك إسبر قد أعلن السبت أن الولايات المتحدة تريد نشر صواريخ جديدة متوسطة المدى في آسيا في أسرع وقت، وأضاف أنه على الصين ألا تفاجأ بالخطط الأمريكية، لأن "ثمانين في المئة من ترسانتها مؤلفة من أسلحة تشملها معاهدة الأسلحة المتوسطة، وبالتالي ليس مفاجئا أن نبدي رغبتنا في التمتع بقدرات مماثلة".

يذكر أن أستراليا أعلنت أمس أنها لن تنشر صواريخ أمريكية متوسطة المدى على أراضيها.

المصدر: وكالات

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