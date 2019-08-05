زلة لسان جديدة.. ترامب يوجه صلواته إلى المدينة الخطأ! (فيديو)

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في زلة لسان جديدة أثناء أول خطاب له أمام الأمة إثر عمليتي إطلاق النار في إل باسو ودايتون، حيث لفظ اسم مدينة طليطلة الإسبانية بدلا من دايتون.

وارتكب ترامب خطأ جغرافيا حين خلط بين مدينتي طليطلة الإسبانية ودايتون الأمريكية في ختام كلمة ألقاها في البيت الأبيض اليوم الاثنين وقال: "ليبارك الرب ذكرى الذين سقطوا في طليطلة. ليحمهم الرب الجميع في تكساس وأوهايو، ليبارك الضحايا وأسرهم وأمريكا وشكرا لهم جميعا".

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن ترامب كان ينظر إلى شاشة أمامه يقرأ منها نص كلمته عندما ارتكب الخطأ.

وشهدت الولايات المتحدة جريمتي إطلاق نار في نهاية الأسبوع الماضي، استهدفت إحداهما متسوقين في متجر "والمار" بمدينة إل باسو، ولاية تكساس، فيما وقع إطلاق النار الثاني قرب حانة Ned Peppers في مدينة دايتون بولاية أوهايو. وأودى الهجومان بحياة 30 شخصا.

المصدر: dailymail.co.uk





