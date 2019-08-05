مسؤول عسكري إيراني: وصلنا إلى حدود إسرائيل

أعلن مسؤول عسكري إيراني رفيع المستوى أن بلاده وسعت نفوذها الإقليمي حتى حدود إسرائيل، مؤكدا أن أي دولة في الشرق الأوسط أو خارجه لا تستطيع مواجهة إيران عسكريا.

وشدد نائب رئيس الأركان العامة لشؤون العمليات في الجيش الإيراني، العميد مهديرباني، على أن إيران أصبحت اليوم أقوى من أي وقت مضى، ولن تستطيع أي دولة إقليمية، أو غير إقليمية، في غضون السنوات العشر المقبلة على الأقل التغلب عليها في أي حرب برية، حسب وكالة "فارس".

وتابع: "خلال ثماني سنوات من الحرب التي اصطف فيها العالم بأسره ضدنا (في إشارة إلى حرب الخليج الأولى) لم نخسر شبرا واحدا من أرضنا.. أصبحنا الیوم أكثر قوة من ذي قبل ووصل عمق دفاعنا ونفوذنا إلى سواحل البحر المتوسط ​​وامتدت جبهتنا لحدود الکیان الصهيوني".

وقال المسؤول إن السعودية اضطرت إلى سحب جزء من قواتها من اليمن، لأن الحرب"تطال اليوم مطاراتها وقصورها"، مشيرا إلى أن اليمن والعراق ولبنان شهدات نشوء وتبلور "قوة مقاومة لا تقهر" حسب تعبيره.

المصدر: فارس