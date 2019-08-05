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برلين: لا نفكر بالمشاركة في مهمة تقودها واشنطن بمضيق هرمز

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برلين: لا نفكر بالمشاركة في مهمة تقودها واشنطن بمضيق هرمز
Reuters
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أعلنت ألمانيا عدم وجود نية لديها في الوقت الراهن، للمشاركة في مهمة بحرية بقيادة الولايات المتحدة، في مضيق هرمز.

وقالت أولريكه ديمر المتحدثة باسم الحكومة الألمانية، في مؤتمر صحفي اليوم: "لا تفكر المستشارة ميركل في المشاركة، في مهمة تقودها الولايات المتحدة في الوضع الراهن والوقت الحالي. الكل في الحكومة الألمانية متفق على هذا الرأي".

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وكانت السفارة الأمريكية في برلين قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي، أن الولايات المتحدة طلبت من ألمانيا الانضمام مع فرنسا وبريطانيا إلى مهمة لحماية الملاحة عبر المضيق و"التصدي للعدوان الإيراني".

المصدر: رويترز

 

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