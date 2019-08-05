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أمين عام الناتو: الذئاب المنفردة تلهم بعضها البعض!

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أمين عام الناتو: الذئاب المنفردة تلهم بعضها البعض!
Sputnik Alexey Vitvitsky
أمين عامحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ
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دعا أمين عام الناتو ينس ستولتنبرغ من مسجد نيوزيلندا الذي قتل فيه مسلح عشرات الأشخاص، الدولإلى العمل معا لمنع المهاجمين المنفردين من تنفيذ هجماتهم.

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وجاءت تصريحاته فيما تعاني الولايات المتحدة التي تقود حلف الناتو صدمة بعد واقعتي إطلاق النار في مطلع الأسبوع تسببتا في مقتل 29 شخصا وإصابة العشرات في ولايتي تكساس وأوهايو، الأمر الذي أحيا دعوات تشديد القيود على حيازة الأسلحة ومخاوف من عودة ظهور سياسات القومية البيضاء وكراهية الأجانب.

وخلال زيارته لنيوزيلندا التي تستمر يومين، زار ستولتنبرغ مدينة كرايست تشيرش حيث قتل شخص من أنصار تفوق العرق الأبيض 51 من المسلمين في هجومين على مسجدين.

وقال ستولتنبرغ لشبكة تلفزيون نيوزيلندا: "ارتكب مسلحون منفردون هذه الهجمات لكنهم متصلون في ما بينهم، وفي نفس الوقت لأنهم يستخدمون بعضهم بعضا كمصدر إلهام ويستشهدون ببعضهم في المنشورات المختلفة".

وأضاف: "يؤكد هذا أن علينا مكافحة الإرهاب بطرق ووسائل عديدة ومختلفة".

وتابع: "نرى أن كثيرا من الإرهابيين أشخاص منا... يأتون من مجتمعاتنا، لذا فإن الأمر يتعلق كثيرا أيضا بمعالجة الأسباب الجذرية".

المصدر: "رويترز"

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