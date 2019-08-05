رجل أمن يقتل 7 من زملائه في أفغانستان

أعلن مسؤول أفغاني مقتل سبعة من رجال الشرطة في ولاية قندهار الجنوبية على يد زميل لهم فر من المكان.

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وأفاد جمال ناصر براكزاي المتحدث باسم شرطة الولاية، بأن الحادثة حصلت أمس الأحد، وأن المهاجم نجح في الفرار من المكان، وأن التحقق جار لكشف ملابساته، فيما تبنت حركة "طالبان" مسؤولية العملية، وزعمت أن المهاجم انضم إلى صفوفها.

يذكر أن جنديا أفغانيا كان قد قتل الأسبوع الماضي اثنين من العسكريين الأمريكيين في قاعدة للجيش الأفغاني في المنطقة ذاتها، فيما أصيب المهاجم بجروح.

المصدر: وكالات