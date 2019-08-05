قال نائب قائد الجيش الإيراني حبيب الله سياري، إن "إيران هي الضامن لأمن مياه الخليج ومضيق هرمز"، مشددا على "أن وجود قوات أجنبية سيزعزع أمن الخليج".

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وأضاف سياري، اليوم الاثنين، أن "إيران قادرة على تأمين الملاحة الدولية في مضيق هرمز"، معتبرا أن "أمن الخليج ليس بحاجة إلى وجود قوات أجنبية".

وكشف سياري عن أن "القوات البحرية الإيرانية ستجري مناورات مشتركة مع القوات الروسية قريبا في شمال المحيط الهادئ"، من دون أن يحدد موعدا للمناورات.

من جهته، قال قائد البحرية الإيرانية حسين خانزادي إنه "خلال زيارته إلى روسيا تم التوقيع على اتفاقية عسكرية بحضور قائد البحرية الروسية ممثلا عن وزارة الدفاع الروسية"، لافتا إلى أن "طهران ستبدأ الترتيبات قريبا لإجراء مناورات بحرية مشتركة مع القوات الروسية خلال العام الجاري".

في سياق منفصل، قال قائد البحرية الإيرانية إن "الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا تسعيان إلى إظهار منطقة الخليج على أنها غير آمنة"، معتبرا أن "هذا الاستعراض الأمريكي البريطاني حيلة سياسية لا طائل منها".

يذكر أن وسائل إعلام إيرانية نقلت في وقت سابق معلومات عن احتجاز الحرس الثوري الإيراني ناقلة نفط عراقية بتهمة تهريب الوقود، فيما نفت وزارة النفط العراقية الأحد، علاقتها بالناقلة.

المصدر: RT