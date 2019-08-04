ارتفاع عدد القتلى المكسيكيين في مذبحة تكساس إلى 6 أشخاص
Reuters
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أعلن الرئيس المكسيكي مانويل لوبيز أوبرادور، الأحد أن عدد المكسيكيين الذين قتلوا في إطلاق النار بمدينة إل باسو بولاية تكساس الأمريكية، ارتفع إلى ستة.
وقال لوبيز أوبرادور إن سبعة آخرين من المواطنين المكسيكيين أصيبوا في الهجوم الذي أودى بحياة 20 شخصا.
وأضاف "نندد بهذه الأفعال ونشدد على أن المشكلات الاجتماعية يجب ألا تحل باستخدام القوة والتحريض على الكراهية".
المصدر: رويترز
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